Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün özellikle Suriye'deki çözüm arayışı konularını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ve Türkiye olarak Suriye'deki krizin çözülmesi ve İdlib'deki durumlarını değerlendirdik. Çok önemli mutabakatlara ulaştık. Rusya'nın endişeleri İdlib'de bulunan savaşçıların saldırı tehlikesini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve 15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesi 15-20 kilometreye kadar temas hattı üzerinden bir bölge kurma kararı aldık. Nusra o bölgeden çekilecek, muhalif gruplar ağır silahlarıyla birlikte çekilecek.

Rusya ve Türkiye terörle mücadelede kararlılıklarını teyit ettiler. Bizim düşüncelerimize göre alınan kararların yerine getirilmesi, Suriye'deki sürecin hızlandırılması, Cenevre'deki görüşmelerin hızlanması, Suriye'deki barışa katkı sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sizlerin de bildiği gibi gerekli hallede sık sık telefonla görüşüyoruz. İşbirliğimiz ortak siyasi irademiz temeliyle gelişip güçleniyor, ekomomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz.

Akkuyu nükleer üst santrali ve Türk akım doğalgaz boru hattı projeleri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce başlaması yönündeki beklentimiz devam ediyor.

"GÖRÜŞECEĞİMİZ ÇOK KONU VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le baş başa görüşmesi Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda başladı. Türkiye saatiyle 14.50 civarında başlayan görüşme 16.40'ta sona erdi.

Görüşmenin hemen öncesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli bir araya geldiklerini belirterek, bir yıl önce Soçi’de yaptıkları görüşmeyi hatırlattı. "Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları karmaşık konular. Bunları hem gözden geçireceğiz, hem de bunların çözüm yollarını arayacağız. İlişkilerimiz pozitif bir biçimde gelişiyor, ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından da ilişkilerimiz gelişiyor. Ayrıca geniş çapta uluslararası siyasete yönelik olarak da ilişkilerimiz gelişiyor" ifadesini kullandı.

Görüşmesinin başında selamlama konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Putin'e teşekkür ederek başladı. Erdoğan, kısa süre içerisinde gerek Soçi'de gerekse İstanbul ve Tahran gibi diğer yerlerde mevkidaşı Putin ile birçok kez bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda bu noktada fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Özellikle bölgesel konulardaki dayanışmamız gerçekten bölgeye de umut verir. Şu anda sadece bölgemiz değil dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır."

1 saat 50 dakika sürdü

Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşme 1 saat 50 dakika sürdü.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmede Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Rus heyetinden ise görüşmeye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, görüşmenin yapılacağı salona geçmeden önce ayaküstü bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alıyor. Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME DE SONA ERDİ

Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Putin'in baş başa görüşmesi sonrası başlayan ve basına kapalı gerçekleşterelen görüşme, 1 saat 25 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmede Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Rus heyetinden ise Putin'in beraberinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da hazır bulundu.

Erdoğan'ın yanında 5 bakan var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.