Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. Kargo şirketleri yer kiralamak için başvurdu"