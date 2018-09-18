Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. Kargo şirketleri yer kiralamak için başvurdu"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. Kargo şirketleri yer kiralamak için başvurdu"
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