Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini belirterek aktif siyaset hayatını noktaladığını açıkladı.

Geçen hafta AK Parti Genel Merkezinde yaşanan gelişmeler sonrası istifası istenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiği açıkladı. Başkan Yılmaz mesajında, “Söylenecek o kadar söz var ki; hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi. Enver Yılmaz kimdir? Ordu Belediye Başkanı neden istifa etti?

Enver Yılmaz kimdir?

Enver Yılmaz, 20 Mart 1970, Ulubey, Ordu, Türkiye, Türk siyasetçi. Enver Yılmaz 20 Mart 1970 yılında Ordu'nun Ulubey ilçesinde bağlı Aydınlar köyünde doğdu. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismi ise Hamide'dir. Yılmaz'ın bir erkek bir de kız kardeşi vardır. Babası çiftçilikle uğraşmakta annesi ise ev hanımıdır. İlkokul eğitimini Aydınlar Köy okulunda başladı. ailesinin isteği doğrultusunda Ordu şehir merkezinde yer alan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okuluna kaydı yaptırılarak eğitimine burada devam etti. Lise eğitimini Ordu Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hâkim olarak görev yaptı. Serbest Avukatlık yaptı.

Siyasi kariyeri



22.ve 23.Dönem Ordu, 24. dönem İstanbul Milletvekilidir. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Türkiye-Finlandiya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.