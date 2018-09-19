Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde elinde silah olduğu iddia edilen bir şahıs, AVM'nin restoran katında balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi. Silahlı şahıs, AVM'de paniğe neden oldu. Olay yerine müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, intihar etmek isteyen şahsa çay ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı. Şahsı ikna çabaları sürüyor.



