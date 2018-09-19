Erfelek ilçesinde yapılan istihbarı değerlendiren Erfelek Jandarma Komutanlığı iki erkek şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah tespit etti. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 55 gram Skunk uyuşturucu madde ve 1 adet sarılı vaziyette içime hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu
19.09.2018 - 15:09 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’un Erfelek ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Etiketler : Sinop,silah kaçakçılığı operasyonu,
581053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581053.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER