Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erfelek ilçesinde yapılan istihbarı değerlendiren Erfelek Jandarma Komutanlığı iki erkek şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah tespit etti. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 55 gram Skunk uyuşturucu madde ve 1 adet sarılı vaziyette içime hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.