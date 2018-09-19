Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li şirketlerle bir araya geldi
19.09.2018 - 19:54 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle görüşmesi başladı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,abd,külliye,
581106 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581106.aspx
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