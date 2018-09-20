Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın'ın atanması uygun görüldü.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
20.09.2018 - 04:13 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç merkeze alınırken, bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, merkeze alındı. Bu suretle boşalan göreve Ümit Yalçın'ın atanması uygun görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : büyükelçi atamaları,
581130 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581130.aspx
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