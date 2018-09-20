MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantı saat 15.40'ta başladı.
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
20.09.2018 - 15:47 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Etiketler : Milli Güvenlik Kurulu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
581234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581234.aspx
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