Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan ve 5 saat süren MGK sonrasında yayımlanan bildiride, toplantıda Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı belirtilerek, "Başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, milli birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi arz edilmiştir. İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarımızın yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.

Bildirinin devamında şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin, Suriye’de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek, muhtemel kayıpları asgariye indirmek ve barışa katkı sağlamak üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulmuş; bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir. Astana süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Cenevre ve Astana süreçlerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ile Soçi’de varılan mutabakatın başarısı için ülkemizin samimi bir şekilde gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir. Münbiç’in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye’nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir. "

"Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye davet edilmiştir" denilen açıklamada, " Ege ve Akdeniz’deki gelişmeler hakkında Kurul’a bilgi arz edilmiş, bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır" ifadelerine yer verildi.