Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı aktif görevdeyken, şüphelilerden 5’i pilot. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 15 ilde devam ediyor.