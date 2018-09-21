TSK, son bir haftada üçü sözde lider kadrodan olmak üzere 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
TSK: Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi
21.09.2018 - 17:08 | Son Güncelleme: 21.09.2018 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,terörist,
581384 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581384.aspx
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