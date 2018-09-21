Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, son bir haftada üçü sözde lider kadrodan olmak üzere 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.