AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerinin satır başları şöyle:

AK Parti Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz her yerde iddialıyız. AK Parti’nin bir yerde seçime girmemesi mümkün değil. Her siyasi meselede Cumhur İttifakı sorgulanmaz. Yerel seçimde nasıl bir ittifak olacak, olmayacak herhangi bir şey yok. Yerel seçimlere var, tartışmalar sürüyor. Soruluyor, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Bahçeli bir araya gelecek mi, ne zaman olur' diye. Her an olabilir. Heyetler görüşecek. Heyetlerin görüşmesinde mahsur yok.

DURSUN ÇİÇEK’İN AÇIKLAMALARI

Açıklaması son derece vahim bir açıklama. Türkiye’de vesayetin zihinlerde nasıl dolaştığını gösteren bir açıklama. CHP’den bir yalanlama, kınama gelmemesi de CHP’de bununla ilgili dolaylı bir onama olduğunu gösteriyor.

Hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, mücadelemizi diri tutmalıyız. Meclis’in içindeki bir kişi tarafından gündeme getiriliyor. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi Türk yargısı açısından bir dönüm noktasıdır. Yargı darbeye karşı güçlü bir direniş göstermiştir. Bu gurur vericidir.

Eskisi gibi gidip ihtilal yapanların önünde esas duruşa geçen hakim savcılar döneminin bittiğini gösteren bir tablodur. Bu şekilde kirleten hakim ya da savcı varsa, hukuktan nasibini almamış kimseler varsa yargının gerekli mekanizmaları çalıştırarak ortaya çıkarması gerekir. Birkaç gün önce bu ülkenin başbakanlarının idam edildiği acı dönemin yıldönümünü yaşadık. Onun üstüne bu açıklamanın yapılması tüm partilerin siyasi tabanına karşı saygısızlıktır.

ENİS BERBEROĞLU’NA TAHLİYE KARARI

Yargı kararını verdi ve suçlu buldu. Bu tabloda ortaya çıkan durum budur. Bizim de bunun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Bundan sonrası da hukuk kuralları içinde seyrine devam edecektir.

MHP’NİN AF TEKLİFİ

Paketi göreceğiz. TBMM’nin üyesi bir parti bu teklifi getiriyor. Tabii ki değerlendirmelerimiz olacak. Cumhurbaşkanımız bu konuda net konuştu. Devlete ve kişilere karşı işlenen suçlar meselesi ayrı. Bizim buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Hiçbir MYK ya da MKYK’da bu konu görüşülmedi. Duruşumuzda bir değişiklik yok. Şu ana kadar af kapsamının içine sokulmak istenen maddeler konusunda aynı düşünmediğimizi söyledik. Pazartesi günü göreceğiz, değerlendireceğiz. Değerlendirmemiz şimdiye kadar Cumhurbaşkanımız kadar açıklanan ilkeler çerçevesinde olacaktır.