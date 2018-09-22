Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Soruşturma kapsamında, FETÖ’nün MİT TIR’larının durdurulması kumpasında görev alan astsubaylara subaylık yolunu açan mülakat sınavı komisyonunda başkanlığı yapan eski Jandarma Albay Aziz Altıntepe’nin mahrem imamlarıyla operasyonel hatla haberleştiği tespit edildi. Başka isimler adına alınan 2 ayrı hatla 2011-2016 yılları arasında irtibat kurduğu belirlenen Altıntepe’nin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi. Soruşturmaya, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynayan 3 kritik isim daha takıldı. Genelkurmay’daki darbe girişimini planlayan ekip içerisinde yer alan eski Jandarma Kurmay Yarbay Erdoğan Çiçek, Jandarma Genel Komutanlığı’nda bulunan eski MİT görevlisi Yarbay Hacı Akyel ile darbe girişimini mahrem imamlarıyla birlikte planladığını itiraf eden eski Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erdal Karlıdağ’ın soruşturmaya takıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamının büyüyeceği ve kritik isimlerin çıkmaya devam edeceği kaydedildi.