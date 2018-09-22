Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK: "Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubeyazıt kırsalında altı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde dört olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."