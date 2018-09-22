TSK: "Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubeyazıt kırsalında altı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde dört olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
22.09.2018 - 08:53 | Son Güncelleme: 22.09.2018 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Ağrı/Doğubeyazıt kırsalı ve Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,Ağır,Doğubeyazıt,hava harekatı,terör,
581464 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581464.aspx
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