Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında 22.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin hepsi aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."