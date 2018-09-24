Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'a sarılarak kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum." dedi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Ezberleri bozan, adalet ve insanlık onuruna sahip çıkan dik duruşunuz ve hakikat anlayışınızla Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın heryerinde 100 milyonların gönlünde taht kurdunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TASC önderliğinde düzenlenen buluşma programın düzenlendiği salonda büyük bir coşkuyla karşıladı.

Katılımcılar ellerinde "We love Erdoğan" (Erdoğan'ı seviyoruz), "We Love Türkiye" (Türkiye'yi seviyoruz) yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı selamladı.

Program öncesi New Jersey eyaletindeki Union City'de bulunan “Rising Start Academy” adlı İslam okulu öğrencileri Arap kültürüne ait folklor gösterisinde bulundu. Rising Star Academy'nin anaokulu öğrencileri de salavatlar ve dualar okudu.

Ayrıca New York'taki Atatürk Okulu Öğrencileri de Çanakkale ve Memleketim şarkılarını seslendirdi.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı New Jersey Bergen Cami İmamı Ahmet Babür'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Atatürk okulu öğrencileri İstiklal Marşını okudu.

TASC'ın misyonuna vurgu

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu programda yaptığı konuşmada, 2016'da resmi olarak kurulan TASC'ın Cumhurbaşkanı, Türk ve Müslüman toplum ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın çabalarıyla ümmetin tüm renklerini bir araya getiren güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini belirtti.

Tüm dünyada barışa hoşgörüye kültürlerarası diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini vurgulayan Mutlu, “Bu süreçte bazı devletlerin küresel sorunları siyasi çıkarlar adına müslümanların öldürülmesini karşı çıkmak bir yana burada işlenen insanlık suçuna açıktan destek olduklarına tanıklık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım tam bu noktada ezberleri bozan, adalet ve insanlık onuruna sahip çıkan dik duruşunuz ve hakikat anlayışınızla Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın heryerinde 100 milyonların gönlünde taht kurdunuz” diye konuştu.

"Dünyanın gerçekten 5'ten büyük olduğunu gösterdiniz"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ise konuşmasında Türkiye'nin ümmete yaptığı yardımlar ve batıyla kurduğu güçlü ilişkilerle kendini geliştirdiğini belirterek, “Yüksek bedeller ödemek zorunda kalsa bile türkiye mazluma sahip çıktı. Şimdi de kendi modern tarihini yazıyor. Arakan'da, Yemen'de, Suriye'de her yerde” görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Rusya ile vardığı Soçi mutabakatını anımsatan Cemal, “Dünyanın 5 süper gücü bunu İdlib'deki krize bir çözüm bulamazken bunu siz yaptığınız. Dünya'nın gerçekten 5'ten büyük olduğunu gösterdiniz” dedi.

Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan gerginliği de değinen Cemal. “ABD'deki Müslümanlara olarak Türkiye ve ABD'nin bir an önce bir mutabakata varması için dua ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Türkiye dünyadaki tüm Müslümanların kardeşi"

New York Meclis-i Şura Başkanı Abdel Hafid de buradaki konuşmasında, Türkiye'deki 25 Haziran seçimlerini yakından takip ettiğini belirterek, “Türk insanını bir seçimin nasıl yapılır gösterdiği için tebrik ediyorum” dedi.

ABD'deki Müslümanların İslam'a karşı uygulanan zulmü ve İslamofobiye karşı çıkmaya devam edeceğine ve bu konuda Türkiye'yi örnek aldıklarına işaret ederek, “Türkiye dünyadaki tüm Müslümanların kardeşidir” diye konuştu.

Salonda bin 200'ün üzerinde katılımcı bulunurken bini aşkın kişi de salonun dışında bekledi.

Öte yandan program sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Bir rüyadan daha fazla bir şey"

California'daki Glendale İslam Merkezi Başkanı Serag,"Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum" dedi.

Serag, "78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa hizmet konusunda sorumlu davrandığını kaydeden Serag, "Kendisine 3 sayfalık bir mektup verdim ve tüm ümmetin arkasında olduğunu anlattım" şeklinde konuştu.

Malkolm X'in kızlarını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malkolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.