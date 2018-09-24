Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Masum insanları yalnız bırakmadık, onları zalim rejimin ya da DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin eline bırakmadık.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına utançtır" diye konuştu.

''SİVİLLERİ VE YERLEŞİM ALANLARINI KORUYABİLECEĞİMİZ GÖSTERDİK''

Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede kararlılığımızı sürdürürken sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik. Suriye'den Türkiye'ye ve AB'ye göç akışını büyük ölçüde azalttık." ifadelerini kullandı.