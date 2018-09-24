TSK:"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TEMEL ile birlikte Diyarbakır ve Mardin bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. "
Genelkurmay Başkanı Güler Diyarbakır ve Mardin'de incelemelerde bulundu
24.09.2018 - 19:34 | Son Güncelleme: 24.09.2018 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TEMEL ile birlikte Diyarbakır ve Mardin bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. "
Etiketler : tsk,mardin,
581779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581779.aspx
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