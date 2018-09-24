Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TEMEL ile birlikte Diyarbakır ve Mardin bölgelerindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. "