Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan ceza indirimi teklifinden 162 bin 989 kişi yararlanacak. Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor. Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek. Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak. Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

Ceza İndirimi Teklifinde, teklifin kapsamında bulunmayan suçlar da ayrıntılı olarak belirtildi. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlardan hüküm giyenler teklif kapsamına alınmadı. Terörle Mücadele Kanunu’ndaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ile Orman Kanunu’ndaki suçları işleyenler teklif kapsamında yer almadı. Teklifte, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme ve nitelikli halleri, insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu, işkence ve eziyet suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar da kapsam dışı bırakıldı.

Teklifin gerekçesinde ise “FETÖ/PDY mensubu hâkim ve savcılar, geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda derin yaralar açmışlardır. Kanun teklifinin amaçlarından biri, bu derin yaraların onarılmasını sağlamaktır” denildi. Ülkedeki 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274 iken cezaevlerinde 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere, toplam 253 bin 535 kişinin bulunduğu bildirilen gerekçede, “Fiziki yetersizlikler, sosyal barışı tehdit edebilecek nitelikte olup provokasyonlara açık haldedir” ifadeleri yer aldı.

Ya AYM’ye giderse?

19 Mayıs 2018’den sonra işlenen suçlar teklife dahil değil. Cezaevlerinde halen 254 bin kişi bulunuyor. 195 bin hükümlünen yüzde 65’i indirimden faydalanacak. Bazı hukukçulara göre düzenleme AYM’ye giderse eşitlik ilkesine aykırılıktan kapsam genişler; teröristler, darbeciler ve sapıklar da aftan yararlanır.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin teklifine ilişkin şunları söylemişti: Temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa atarız, veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız.