Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

12 gün boyunca sorgulanan ve hakkındaki gözaltı süresi 2 kez uzatılan Nazik, 31 sayfa ifade verdi. Nazik’in 24 yeni ismi fotoğraflarıyla teşhis ettiği öğrenildi. Söz konusu isimlerle ilgili önemli delillere ulaşan savcılık, bu isimler arasında THKP-C Acilciler terör örgütü üyelerinin olduğu kaydedildi. Bu kişilerin bizzat olaya karışıp hakkında daha önce patlamayla ilgili soruşturma yürütülmeyen isimler olduğu ifade edildi. Nazik, savcılık sorgusunda da pişman olduğunu söyledi. Saldırı talimatını Suriye istihbaratından aldığını ve saldırıyı organize ettiğini ifade eden terörist Nazik, “Yapmış olduğum eylemler ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum” dedi. Savcılık sorgusunun ardından Nazik, hakkındaki tutuklanma kararının yüzüne okunması amacıyla Reyhanlı saldırı davasına bakan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Nazik, mahkemenin tutuklanma kararının ardından Sincan Cezaevi’ne gönderildi.