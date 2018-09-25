Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Terör örgütü PKK’nın güdümündeki belediye başkanlarıyla yönetilen 93 belediyeye kayyum atanmıştı. Doğu ve Güneydoğu belediyelerini kayyum belediye başkanları eliyle halkı gerçek belediyecilik hizmetiyle tanıştıran AK Parti, yerel seçimlerde başarılı kayyum belediyelerden de aday gösterecek. AK Parti bu anlamda vatandaşların isteklerini de dikkate alacak. Kayyum belediyeler için özellikle STK’lar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kanaat önderlerinin görüşüne başvurulacak.

Diğer taraftan AK Parti yönetiminin, seçimlerin ardından da gözü belediyelerin üstünde olacak. Seçim sonrası belediye kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasına izin verilmeyerek hizmetler takip edilecek. En ufak bir suç işlediği tespit edilirse görevden alınacak. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, konu ile ilgili “Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Türkiye bir hukuk devletidir. Vatandaşımıza hizmet yerine Kandil’e para gönderen belediyeler her zaman gerekli yaptırımı görecek. Bu milletin her bir kuruşu kutsaldır, değerlidir” değerlendirmesinde bulundu.