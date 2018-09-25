Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 74 yaşındaki annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde trafik kazası geçirdi. Pakdemirli ve Çetin, hemen Manisa Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.