Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.