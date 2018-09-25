Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Bursa'daki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı
25.09.2018 - 16:50 | Son Güncelleme: 25.09.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 26 eski polis gözaltına alındı.
Etiketler : Bursa,FETÖ,
581878 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581878.aspx
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