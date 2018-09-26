Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan EYP'nin, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 güvenlik korucusundan 2’si şehit oldu. Yaralı güvenlik korucuları olay yerinden helikopter ile alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldırılırken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Valilik olayla ilgili açıklama yaptı



Olayla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2018 tarihinde ilimiz Silopi ilçesi Cudi Dağı Ezmin Tepe Bölgesinde keşif, gözetleme, pusu amacıyla icra edilen operasyon esnasında, daha önceden PKK/KCK BTÖ mensupları tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 2 kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; şehitlerimizin kederli ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.