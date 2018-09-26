Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için, BM'nin yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği "BM'yi Nasıl ve Neden Düzeltmeliyiz?" başlıklı bir makale yazdı. Erdoğan, yazdığı makalede "Türkiye küresel bir güç haline gelmiştir." dedi. Erdoğan, BM'nin iyileştirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

''BM'Yİ İYİLEŞTİRMELİYİZ''

"İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır. Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır.''

"Eğer büyük güçler adım atmıyorsa ya da atamıyorsa milletler topluluğu, BM veya başka örgütlerin çatısı altında gerekeni yapmalıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, makalesini şöyle sürdürdü:

''DAİMİ ÜYELİĞE SON VERİLMELİ, ÜYE SAYISI 20 OLMALI''

BM'nin yapısına Erdoğan, "Türkiye, bu topluluğun üyesi olacaktır. Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde ihmal edilen meselelere dikkati çeken ülkemiz, 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine atıfla 'Dünya Beşten Büyüktür' kampanyasını başlattı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin ciddi bir itibar krizi yaşadığına dikkati çekerek tüm taraflara örgütü daha demokratik, eşitlikçi ve çok taraflı bir yapıya kavuşturma çağrısında bulunduk. Bugün bir kez daha milletler topluluğuna BMGK'deki daimi üyelik uygulamasına son verilmesi, üye sayısının 20'ye çıkarılması ve tüm ülkelerin bu platformda sırayla temsil edilmesi davetimi tekrarlıyorum.'' diye konuştu.