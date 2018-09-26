Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde  düzenlenen "AB Ev Sahipliğindeki Suriye Krizi Toplantısı" başlıklı oturumun  açılış konuşmasını yapan Mogherini, Suriye'deki savaşın henüz bitmediğini ve  savaşın bir kazananı olmayacağını kaydetti.

Suriye halkının en büyük bedeli ödediğine dikkati çeken Mogherini,  "barışı kazanmak" için BM öncülüğünde siyasi ve müzakere edilmiş bir çözümün tek  seçenek olduğunu vurguladı.

"YENİ BİR KATLİAM ENGELLENDİ"

Mogherini, "Türkiye ve Rusya arasında sağlanan anlaşma sonrasında  İdlib'de yeni bir katliamın engellenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldık.  Türkiye ve Rusya'ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim." açıklamasında  bulundu.

"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının  üçüncüsünün, 2019 mart ayının sonlarına doğru düzenleneceği bilgisini paylaşan  Mogherini, bu yıl düzenlenen ikinci konferansta, Suriye halkına insani yardım  sağlama yönünde verilen vaatlerin yüzde 95'inin yerine getirildiğini ifade etti.