Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile baş başa görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı ile görüştü
27.09.2018 - 03:31 | Son Güncelleme: 27.09.2018 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için geldiği New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Avusturya Cumhurbaşkanı,new york,
582081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/582081.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER