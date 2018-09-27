Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile baş başa görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti 