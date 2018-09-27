Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, New York’taki Reuters ajansıyla yaptığı söyleşide, ABD’nin Tahran yönetimini hedef alan yaptırımlarına rağmen Türkiye’nin İran’dan doğalgaz satın almayı sürdüreceğini ifade etti.

Gerçekçi olmak gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Sayın Obama döneminde de buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Şu gerçeği göreceğiz, biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı ne ile ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın yüzde 50’sini biz Rusya’dan alıyoruz, geri kalanını İran’dan Azerbaycan, Irak, bazen Cezayir’den alıyoruz. Ben bu doğalgazı almadığım takdirde halkımı kar kışta o soğukta üşütecek miyim? Bizim görevimiz halkımızın mutluluğu değil mi? Kimse kusura bakmasın atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içerisinde atarız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasının eylül ortasında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75’ten 24’e yükseltmesine ilişkin olarak da bunun, Merkez Bankasının bağımsızlığının açık bir göstergesi olduğunu, kendisinin cumhurbaşkanı olarak faiz artışına karşı çıktığını tekrarladı.

Brunson olayının Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılarda yakından uzaktan alakası olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı değildir. Türkiye kendi imkânlarıyla çok kısa zamanda aşacaktır” dedi.

Erdoğan, Suriye konusunda da Esad rejimiyle barış çabalarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını ve radikal grupların İdlib’de yeni silahtan arındırılmış bölgeden çıkışlarının başladığını belirtti.

“Türk yargısı karar verecek”

Söyleşide Türkiye’de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Rahip Andrew Brunson meselesine de değinen Erdoğan, “Ben yargı mensubu değilim. Yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım. Şu anda ismini andığınız zat; Türkiye’de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için tutuklanmıştır. 12 Ekim’de biliyorsunuz mahkemesi var. Ve 12 Ekim’deki mahkemede yargı ne karar verir, onu bilemem. Tabii buna siyasiler de karar veremez. Yargılanmakta olan bir kişiyi de ‘bıraktım hadi git’ deme hakkına ne ben cumhurbaşkanı olarak yetkiliyim, ne de bir başkası yetkilidir. 12 Ekim gelsin göreceğiz” ifadesini kullandı.