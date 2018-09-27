Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Yaylası Faraşin bölgesinde bir grup terörist tespit etti. Askerlerin bölgeye sevk edilmesi ile teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada sözde üst düzey bölge sorumlusu bir terörist, yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı terörist Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada teröristin 2003 yılında İran’dan PKK’ya katıldığı belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.