AİHM, Öcalan’ın avukatlarının kötü muamele ve işkence iddialarıyla  yaptığı başvuruyu değerlendirerek karara bağladı.

AİHM'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında  yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında  terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı  iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy  birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı,  Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor  kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı  kaydedildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette  bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı  bildirildi.

Avukatlarının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin  (AİHS), yaşama hakkını, işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasını, adil  yargılanma hakkını, etkili başvuru hakkını ve ayrımcılığın yasaklanmasını  düzenleyen 2, 3, 6, 13 ve14. maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği öne  sürülmüştü.