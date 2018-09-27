Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da terör örgütünden kaçarak Mehmetçiğe sığınan PKK’lı terörist, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonların örgüte büyük darbe vurduğunu söyledi.

Diyarbakır Valiliği, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından yakalama kararı bulunan terörist, İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim olduğunu açıkladı. Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı ve Diyarbakır kırsalında faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, örgüt içinde yaşanan kötü muameleler ve örgütten kopuşlara ilişkin itiraflarda bulundu. Terörist, ifadesinde ailevi sorunlar yaşadığı uyuşturucu bağımlısı ve işsiz olduğunu büyük bir boşlukta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK’nın zaafından faydalandığını ifade etti. İş imkanı ve ayda 2 bin dolar para karşılığında kandırıldığını kaydeden terörist Irak'a gittiğinde böyle bir durum olmadığını, gençlerin kandırıldığını gördüğünü söyledi.

“Elemanların kendilerine köle olmalarını istiyorlar”

Irak'taki kampların bir insanın yaşayabileceği yerler olmadığını aktaran terörist, “O kamplarda kalan kim olursa olsun sağlıklı bir şekilde çıkmıyor. Pislikten, kötü kokudan, hastalıktan dolayı oradaki elemanların başına gelmeyen kalmıyor. Günlük olarak yaptıkları sadece örgüte hizmet eden, örgüte kölelik yapanlar tarafından yeni katılanlara örgüt propagandası yapmak. Sadece oradaki elemanın durabilmesi, kaçmaması, kalıp onlara hizmet etmesi veya köle olabilmesi için böyle bir uygulama günlük olarak yapılmaktadır” dedi.

“Örgüte güven ve inanç birçok yerde bitti”

Geçen yıllara oranla halkın, toplumun PKK terör örgütüne karşı tavrının çok değiştiğini, eskiye göre PKK'ya güvenin çok düştüğünü açıklayan terörist, “Hatta şöyle diyebilirim, birçok yerde örgüte güven, inanç tamamıyla yok. Bu da PKK terör örgütünün o kirli, çirkin yüzünü göstermektedir. Toplumumuz, halkımız bunu çok iyi biliyor. Terör örgütünün ilk çıkışından günümüze kadar yaptığı tüm katliamlar, faili meçhuller cinayetler, bunların hepsi açığa çıkmaktadır. Artık toplumumuz, bunu görüyor. Bu yüzden artık sırtını PKK’ya tamamen dönmektedir. Güven hiç yok, inanç hiç yok, bu daha da azalacak. Halkımız, toplumumuz bunu çok iyi görüyor ve eminim ki bunu çok daha iyi değerlendirecek. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar ortada. Kaçmak isteyen birçok kişi var örgüt içinde. Katılım bayağı azaldı, bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar azaldı. Eskiye göre katılım hiç olmuyor. Terör örgütüne güven çok azaldı, güven yok artık çünkü PKK amacı olmayan, sadece uluslararası güçlere karşı hamallık, kölelik yaparak buradaki ayağını oluşturmaktadır. Gençlerimiz, halkımız zaten artık bunu görüyor. Bu yüzden de artık kandırılmıyorlar. Bilinçli bir gençlik yapımız, halkımız var. Terör örgütünün vadettiği ne olursa olsun artık ona inanmayıp, güvenmeyip, ailesini, vatanını, devletini, toprağını bırakmayıp, kendi yurdunda, toprağında, kendi ayakları üzerinde herkes yaşamayı benimsiyor. PKK terör örgütü hiçbir zaman istediği sonuca nicelik olarak ulaşmayacak. PKK terör örgütü bu saatten sonra kimseye zarar veremez, son saniyelerini yaşıyor” diye konuştu.