Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Rüsselsheim’da düzenlenen sonbahar kermesinde BUSMEK de kursiyerler tarafından yapılan eserlerle yer aldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Ayasofya Camii Derneği’nin düzenlediği programda kurulan stantlarda BUSMEK farkını ortaya koydu. Mahalli tatlar, tanıtım stantları, satış stantları ve el sanatları stantları bulunurken, çini, filografi ve tezhip alanlarından oluşan BUSMEK standına Almanlar büyük ilgi gösterdi.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım ve DITIB Dernek Başkanı Muzaffer Lal da BUSMEK standını ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve beraberindeki çini, filografi ve tezhip öğretmenleri, standı ziyaret eden konuklara Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK’in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.