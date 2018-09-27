Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin açılan dava, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları için ertelendi.
Özel Kuvvetler davası sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları için ertelendi
27.09.2018 - 18:24 | Son Güncelleme: 27.09.2018 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin açılan dava, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları için ertelendi.
Etiketler : FETÖ,
582201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/582201.aspx
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