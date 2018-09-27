Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin açılan dava, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları için ertelendi.