Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde davanın dünkü duruşmasında, İpek’in tanık olarak gösterdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell dinlendi.

Savcının, “Fetullah Gülen’in başında olduğu bir vakıf (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı) için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?” sorusu üzerine, Jowell, vakfın avukatlarının kendisine talepte bulunması üzerine müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğruladı. İngiliz profesör, görüşlerine yer verdiği 4 tanıkla hiç görüşmediğini kabul etti; “Raporu Türkiye’ye gitmeden masa başında hazırladım” dedi. Duruşmaya bugün devam edilecek.

Jowell’in yanı sıra İngiliz Muhafazakar Parti milletvekili Edward Garnier’in de imzasını taşıyan rapor, 2016 yılında The Times tarafından gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır ifadelerin yer aldığı rapor karşılığında Garnier’in 115 bin sterlin ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Jowell’in aldığı ücret ise belirlenememişti.

MEDYA AYAĞI DA ORADAYDI

Londra’daki duruşmaya, FETÖ’nün basın yapılanması içinde yer alan firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başyurt ve Turan Görüryılmaz’ın yanı sıra Türkiye’ye iadeleri istenen FETÖ’nün Irak imamı Talip Büyük ile eski Bank Asya yönetim kurulu başkanı Ali Çelik de katıldı.