Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

fETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen örgütün “genel sohbetçisi” olduğunu söyleyen Nesip Yılmaz, örgütü anlattı. Sivil imam Yılmaz, 30 yıl örgütte “genel sohbetçi” konumunda görev yaptığını, yargı ve emniyet üniteleri için sohbetler düzenlediğini belirtti. Örgüt içinde “genel sohbetçinin”, örgüt liderinin yanında kalmış, vaazlarını ezberlemiş, bunları birebir insanlara aktarabilen kişiler olduğunu ifade eden Yılmaz, “molla” ve “nasih” de denilen bu konumda bulunan kişilerin ayrı tutulduğunu, il imamlarının üzerinde konumlandırıldıklarını aktardı.Örgütün önceleri kamu yararına çalışan bir cemaat şeklinde algılandığını, ancak devletin üst düzey kadrolarını ele geçirmeye, devleti yönetmeye talip olunca farklı bir pozisyona büründüğünü söyleyen Yılmaz, şu beyanda bulundu:

“Örgüt liderinin yanında bulunduğumuzda devlet içinde yargı, emniyet, askeriye ve mülkiyenin önemli olduğunu belirtirdi. Bunlar önce hususi hizmet, sonraları mahrem yapı olarak isimlendirildi. Örgüt lideri Fetullah Gülen’le bir görüşmemizde, ‘3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Ya oraları tamamen ele geçireceğiz, bizim olacak ya da bunlardan kurtulmamız lazım’ dedi. Bunu bizzat duydum.”



TÜRKİYE’Yİ 5 BÖLGEYE AYIRMIŞLAR

Nesip Yılmaz, örgütün 2007 öncesinde Türkiye’yi 7 bölgeye ayırdığını, 2007’den sonra ise bunu 5 bölgeye düşürdüğünü, imam endeksli örgütte bu kişilerin talimatı dışına çıkılamadığını anlattı. Askeriye, mülkiye, adliye ve emniyette de mahrem yapılanmalarının bulunduğunu, 2001-2002 yıllarında bu mahrem yapıların kendi içindeki imamlarının başına birer sivil imam getirildiğini vurgulayan Yılmaz, “Selim” kod adlı Ahmet Çağlayan ve Samsun’daki kapatılan Feza Eğitim Kurumları Genel Müdürü “Faik” kod adlı Fatih Elçik’in, bir dönem yargının sivil imamlığını yaptıklarını kaydetti.