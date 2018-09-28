Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak Ziraat Bankası bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli şahıs, haklarında verilen gözaltı kararına binaen yakalanarak ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere devam edilldiği bildirildi.
Ankara'da 14 banka çalışanına FETÖ gözaltısı
28.09.2018 - 09:08 | Son Güncelleme: 28.09.2018 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak Ziraat Bankası bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Etiketler : Ankara,FETÖ,gözaltı,
582270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/582270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER