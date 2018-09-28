Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak Ziraat Bankası bünyesinde çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli şahıs, haklarında verilen gözaltı kararına binaen yakalanarak ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere devam edilldiği bildirildi.