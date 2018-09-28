Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi Şaziye Oktay, vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefat haberini memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde aldı. Oktay'ın öğleden sonraki programlarını iptal ederek İstanbul’a geçeceği belirtildi.

 