Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye ile Almanya iki büyük ve güçlü devlettir. Modern tarihte birbirleri ile savaş içerisinde bulunmamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı safta yer almışlar, kader birliği yapmışlardır.

Almanya'nın milli birliğini sağlamasından hemen sonra başlayan ilişkiler, siyasi, askeri, ekonomik alanlarda hızla gelişmiş derinleşmiştir. Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılması çabaları Alman subayların nezaretinde yürütülmüştür. Keza Alman firmaları Osmanlı'nın son dönemlerinde hayata geçirilen kalkınma hamlelerinde etkin rol oynamış, farklı alanlarda yürütülen ekonomik faaliyetlerin işletmesini üstlenmişlerdir.

1881'de ilk telefon hattının ve 1906'da Dolmabahçe Gazhane'deki ilk enerji santralinin kurulmasında 1908 yılında Haydarpaşa Garı'nın faaliyete geçmesinde Almanya'nın çok değerli katkıları vardır. Alman şirketlerinin Türkiye'nin 100 yıl öncesine uzanan sanayileşme hamlelerindeki rolü büyüktür.

1857'den bu yana topraklarımızda faaliyet gösteren Simens ilk temsilciliğini 1910 yılında kuran Bosh akla gelen ilk örneklerdir.