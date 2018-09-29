Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MİT’in başarılı operasyonuyla Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Reyhanlı katliamının organizatörü Yusuf Nazik’in ifadesine ulaştık. Reyhanlı davasının görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Nazik’in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. Katliamı kendisine Suriye istihbaratında görevli Hacı kod adlı Muhammed Ali’nin yaptırdığını söyleyen Nazik “Bizi, orada kaçakçılık yaparken rehin tuttular. Bazı arkadaşlarımı ve beni tehdit ettiler. Kendi milletimize ve vatanımıza ihanet ettirdiler” dedi. Nazik, bombanın Türkiye’de değil Suriye’de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) veya El Nusra mensuplarının arasında patlatılacağını sandığını savundu. Nazik, saldırının organizatörlerinden olan ve Nisan 2016’da “Uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan Karadağ’da yakalandıktan sonra ABD’ye teslim edilen ve burada tutuklu bulunan Mehmet Gezer’in “olayın asıl merkezi” olduğunu söyledi. Gezer patlama ‘Türkiye’de olmayacak’ diye Kur’an-ı Kerim’e el basarak çocuklarının başına yemin etti. Ben bunu kendi vatanıma, milletime yapacak olsaydım ailemi niçin Türkiye’de bırakayım?” şeklinde konuştu. Nazik, patlamanın diğer planlayıcılarından Nasır Eskiocak’a patlamaya ilişkin talimatlar verdiğini kabul ederek “Nasır da patlamanın Türkiye’de olmayacağını biliyordu” dedi.



OYUNA GETİRİLMİŞ!

Yusuf Nazik, bomba yüklü araçların patlamanın gerçekleştirdiği noktaya bırakılmasına ilişkin “Bize, ‘araçları anahtarları üzerinde bırakın’ dediler. 2 tane şahıs arabaları alıp Suriye’ye geçeceklerdi. Bu kişilerin ÖSO’ya ve El Nusra’ya giren çıkanlar olması lazım. Ama bizi oyuna getirdiler. Nasıl oldu bilmiyoruz” diye konuştu. Daha sonra Gezer’le birlikte Lazkiye’ye döndüklerini, bu sırada THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’la telefonda konuştuğunu kaydeden Yusuf Nazik şunları söyledi: Mehmet Gezer, Miraç Ural’a telefon açtı. O sırada ‘abi, dayı’ diye hitap etti. Sonra kiraladığımız eve gittik. Laskiye girişinde bir kasap var. Lahmacun yaptırdı. Ben oradan indim. ‘Ben bir yere gitmiyorum’ dedim. O da ‘Böyle yaparsan sen kaybedersin’ dedi. Ercan Bayat (Dosya şüphelisi-firari) ile birlikte ayrıldık. Evde oturduğumuzda televizyonu açtığımızda bir baktık ki, Reyhanlı’da patlama gerçekleşmiş. Patlama anına ilişkin fotoğrafları, El Nusra da kendi internet sitelerine koymuşlardı. O psikolojiyi atmak için evden dışarı çıkmadık. 13-14 gün sonra da Cengiz Sertel (Dosya şüphelisi-firari) ve Ercan Bayat, Semra sahilinden yüzerek Türkiye’ye geçiş yaptılar. Sonra da geri döndüler.



“KAÇACAKSIN” DEDİLER

Pasaport ve nüfus cüzdanına Mehmet Gezer ile Hacı kod adlı Muhammet tarafından el konulduğunu aktaran Nazik “Gezer’le tartıştığımız konular vardı. Biz artık kilitlenmiştik. Hiçbir yerde duramıyoruz. Bana bir kimlik herhangi bir şey vermesini istedim. Bana ‘sen kaçacaksın’ dedi. Daha sonra Laskiye’den alıp Tarsus Şam yolundaki bir ile verdi. Hemdil askeriye istihbaratında 10 ay 1 gün hücre cezaevinde bıraktı” ifadesini kullandı.