Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, Bahçeli için üzerinde zaman zaman kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı simgeleyen 9 yıldız bulunan bir yüzük tasarladı. Gümüş ve bronz kullanılarak ve tamamen elde işlenerek hazırlanan yüzüğün yapımı, tasarım aşaması hariç iki hafta sürdü. Özel tasarım yüzüğe MHP liderinin isim ve soy isminin baş harfleri “D” ve “B” de işlendi. Küçükdemirel, yüzüğü Bahçeli’ye takdim etti. Daha önce de MHP Genel Başkanına yüzük tasarladığını ve Bahçeli’nin bu yüzükleri çok beğendiğini söyleyen Küçükdemirel, bunun üzerine parti genel merkezine davet edildiğini aktardı.