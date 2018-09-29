Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Sofya’da düzenlenen organizasyonda Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi seremonide yaşanan skandala milli sporcular hep birlikte cevap verdi. Seremonide İstiklal Marşı’nın çalınmaması üzerine milli sporcular İstiklal Marşı'nı hep birlikte gür bir sesle okudu.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından organize edilen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında Zeytinburnu Belediyesi SK, HC Bat Yam'ı 4 - 0 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakanlık, “Seremonide İstiklal Marşımızı çalmayı unutmuşlar. Tabii ki bizim çocuklar da arkalarını dönüp gitmemişler. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye SK’yi kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise "İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet sonrasında organizasyon komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter" ifadelerini kullandı.