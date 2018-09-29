Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, "Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise "Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim" dedi.

METEOROLOJİDEN DE FIRTINA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

KOCAOĞLU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter hesabından "İzmir'de beklenen şiddetli fırtınanın gücü azalıyor ve son duruma göre yönü de değişiyor. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Fırtınanın tekrar yön değiştirmesi ve hızını artırması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz görev başında" mesajını paylaştı.

MUĞLA’DA DA BEKLENEN FIRTINA ÖNCESİ OTOPARKLAR DOLDU

Muğla’daki kapalı otoparklar da yarın beklenen tropik fırtına öncesi doldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkez ilçe Menteşe’deki 4 katlı kapalı otopark tamamen doldu. Günlük ortalama yaklaşık 160 araç girişinin olduğu, 210 araç kapasiteli kapalı otoparkta, tropik fırtına uyarısı sonrası yer kalmadı.

İlçe merkezinde ise güneşli havaya rağmen, cadde ve sokakların boş kalması dikkat çekti. Fırtına ihtimaline karşı Muğla Valiliği kriz merkezi oluştururken, vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı. Balkon ya da teraslarda bulunan masa ve sandalyeler, evlere alındı. Rüzgarla uçup savrulabilecek ya da tehlike oluşturabilecek her türlü eşya da, korunaklı bir alana taşındı.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 METREYE ULAŞACAK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevresinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AYDIN'DA DA OTOPARKLAR DOLDU

AYDIN'da beklenen fırtına ve sağanak yağmur öncesi vatandaşlar çeşitli tedbirler alırken, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkı yüzde 80 oranında doldu.

Aydın'ın da içinde yer alacağı birçok ili etkilemesi beklenen fırtına ve yağmur öncesi vatandaşlar, çeşitli tedbirler alıyor. Balkon ve teraslarda düşebilecek veya uçabilecek saksı, masa, sandalye gibi eşyalar daha korunaklı yerlere alındı. Ayrıca araçlarının zarar görmemesini isteyen vatandaşlar, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkının yüzde 80'ini doldurdu. Otopark işletmecisi Mehmet Gök, normal zamanda yüzde 40, en fazla yüzde 50 dolulukla hizlet verdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Biz duruma göre aralardaki boşlukları da doldurarak 750 araç kapasitesine kadar çıkarabiliriz. Arayanlara otoparkta yer olmadığını söylüyoruz. Şu an için kapasitemizin yüzde 80'i dolu durumdadır. Pazar günüde gelecek araçları, dışarıda bırakmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olası şiddetli yağmur için kum torbaları getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Kum torbalarını otoparkın giriş ve çıkışlarına koyarak, yağmur sularını engellemeye çalışacağız."