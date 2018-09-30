Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker yapılanmasına yönelik 15 Temmuz Darbe Girişimi davasına ilişkin Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli 5 asker 19 Temmuz 2016 yılında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Giresun 2. Ağrı Ceza Mahkemesinde süren davaya Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Erol Çetin, eski Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Kurmay Binbaşı Ayhan Yalçın, eski Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şenol Tayan, meslekten ihraç edilen Teğmen Mustafa İşcen ile Astsubay V.Y getirildi.

Karar öncesi mahkeme heyeti Cumhuriyet savcısının son görüşü ve sanıkların son savunmasını aldı. Sanıklar yargılandıkları suçları kabul etmediklerini ve tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısının görüşü ve sanıkların son savunmasının ardından dava karara bağlanarak sanıklardan Ayhan Yalçın ve Şenol Tayan'ı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Erol Çetin, "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 10 yıl 6 ay ve Mustafa İşcen ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bağlanan kararda Astsubay V.Y ise tahliye edildi.