Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samimi havada geçen ziyarette Vali Yerlikaya, 2.5 milyonluk Gaziantep’ten İstanbul ölçeğinde bir metropole atanmasıyla zor bir görevi üstlendiğini söyledi. Görev süresi boyunca asla bahanelerin arkasına sığınmayacağını ifade eden Yerlikaya, Suriyeli göçmenler konusunda Gaziantep’te yeterli tecrübe ve birikime sahip olduklarını ve orada çözüme yönelik elde ettikleri olumlu sonuçları İstanbul’a da taşıyacaklarını belirtti. Ali Yerlikaya, trafik probleminin çözülmesi ve çekicilerle ilgili şikayetlerin azaltılması yolunda adımlar atacaklarını da dile getirdi.

“İSTANBUL POLİSİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Vali Yerlikaya, başta hırsızlık olmak üzere, asayiş olaylarının azaltılması yolunda çalışmalar yürüteceklerini ve İstanbul polisini daha da güçlendirmek için gayret edeceklerini söyledi.