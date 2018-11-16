Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken İhlas Medya bünyesindeki Türkiye gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber TV muhabirlerine Taksim’de ortak röportaj veren Başkan Erdoğan, çok tartışılan Taksim Camii hayalini anlatmıştı. Erdoğan, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgenin su ihtiyacının karşılanıp dağıtılması için yaptırılan Taksim Makmesi’nin arkasını işaret ederek cami için en uygun yerin orası olduğunu belirtmişti.

Başkan, “Rüyalarımı süslüyor’ dediği caminin temelini 17 Şubat 2017’de tam da dediği yerde attı. 1,5 senedir yapımı süren caminin beton inşaatı tamamlandı. İnce işçiliğe geçilen caminin önümüzdeki ramazanda hizmete girmesi planlanıyor. Gazetemizin 1994’teki kupürü ve TGRT Haber’in videosu, son günlerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında...