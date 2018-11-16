Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.