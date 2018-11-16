Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın, görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
16.11.2018 - 12:35 | Son Güncelleme: 16.11.2018 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, görevlerinden uzaklaştırıldı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,iki belediye başkanı,
589001 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589001.aspx
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