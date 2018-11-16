Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü elebaşı  Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevi'ne  nakledilmesinin ardından başkentte Çakıcı ile irtibatlı grupların faaliyete  geçebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

K.A'nın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine  ulaşan ekipler, söz konusu kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında  cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A'nın diğer illerden suç örgütü kurma,  yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan  kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi.

'EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR'

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip  tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı'nın talimatları  doğrultusunda Ankara'da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre  evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı.

Sansasyonel eylem hazırlığındaki suç örgütünün, eleman, para ve silah  temin etmeye çalıştıkları, bu amaçla bir de kumarhane açarak işlettikleri  belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından  harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri,  Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen  operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.  Ekiplerin otelde düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıkma olasılığı  nedeniyle müşterileri güvenli bir noktada topladığı sonrasında şüphelileri  yakaladığı öğrenildi.

Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3  av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Zanlıların, başta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal  faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen  şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, firari zanlıların yakalanması için  de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.