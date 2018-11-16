Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı.
Kar yağışının hafta sonunda bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı
16.11.2018 - 23:57 | Son Güncelleme: 16.11.2018 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar gece tekrar etkisini gösterdi.
Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı.
Etiketler : kar,
589060 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589060.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER