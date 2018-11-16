Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının hafta sonunda bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.