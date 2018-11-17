Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde güvenlik güçlerinin yürüttüğü kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar neticesinde büyük kayıplar veren terör örgütü PKK, çözülmeden kaynaklanan kaçışlar sebebiyle eleman temininde zorluk yaşıyor. Eli kanlı hainler, örgüte eleman temin etmek için herhangi bir yaş sınırlaması gözetmeden küçük yaştaki çocukları hedef alıyor. Terör örgütü tarafından kaçırılan ve daha sonra örgütten kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan İ.C. adlı terörist, ifadesinde Nusaybin’e bağlı ber köyden kaçırılarak örgütün Irak’taki kampına götürüldüğünü, burada kendisi gibi zorla getirilen bir grup çocukla birlikte eğitimler aldığını anlattı. İ.C.Uzun bir süre dağda alıkonulduktan sonra bir yolunu bulup örgütten kaçtığını ve Türkiye’ye gelerek teslim olduğunu belirtti. ABD tarafından başlarına ödül konan elebaşıları için yayımlanan bildiride de PKK’nın gençleri kaçırarak bünyesine kattığı, doktrine ettiği ve silahlı unsurlarının içinde kullandığı ifade edilmişti. Bölücü örgütün çocukların peşinde olduğunu, özellikle Suriye’de ailelerine verilen para karşılığında çocukları ailelerinden koparıp silahlı çatışmalarda kullandığı, birçok insan hakları izleme örgütlerinin raporlarıyla ortaya konmuştu.