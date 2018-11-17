Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün hoşgörü tezgâhıyla nisan ayı içerisine kaydırılan ve Kutlu Doğum Haftası adı altında düzenlenen Mevlid Kandili, artık eskisi gibi rebî’ul-evvel ayında “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak kutlanıyor.

Resulûllah Efendimizin doğumu, asırlardan bu yana rebî’ul-evvel ayının 12. gecesi yapılıyordu. 1989 yılında kutlamaların “Kutlu Doğum Haftası” adı altında yapılması kararlaştırıldı. Teklif FETÖ’nün elebaşı Gülen’den övgü ile bahseden Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ve Zaman gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’den gelmişti.

İlk zamanlar “Kutlu Doğum” hicri takvime göre yapıldığı için tepki çekmedi. Çok geçmeden Türk milletinin kalbini sızlatacak girişimler başladı. 1994 senesine gelindiğinde kutlama tarihi 20 Nisan-26 Nisan günleri arası sabitlendi. Her yıl Mevlid Kandili farklı bir tarihe denk geliyor, ancak millet Peygamber Efendimizin doğum gününü nisan ayında kutluyordu. Bir süre sonra Kutlu Doğum Haftası’nın son gününün FETÖ elebaşı Gülen’in doğum tarihi ile çakıştığı fark edildi. Görünürde Peygamberimizin doğum günü kutlanıyordu. Ancak perde arkasında yapılanlar farklı bir şeydi.

Türkiye gazetesinin Kutlu Doğum Haftası programlarının FETÖ’nün projesi olduğu yönündeki haberin ardından hükümet, 28 Şubat’a ve 27 Nisan bildirisine kadar giden, özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk getirildiği eleştirilerine yol açan, tarihi bir tartışmaya el koydu.

Kutlu Doğum Haftası’nın başlangıç ve bitiş tarihleri Peygamber Efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel ayının 12. gecesine göre ayarlandı.

Ana teması ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olan ‘2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası’ tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları kaydetti: “Bu vesileyle bir hafta süresince peygamberimizi anma, anlatma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştireceğiz. 17 Kasım Cumartesi saat 18.30 itibariyle İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda açılış programı ile Mevlid-i Nebi Haftasını başlatıyoruz. Bütün camilerimizde yoğun programlar icra edeceğiz. Gençlerimizle özel buluşmalar gerçekleştireceğiz. Salonlarda halkımızla buluşacağız, okullarımızda öğrencilerimizle etkinlikler yapacağız, şiir, kompozisyon, bilgi yarışmaları ve bu yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilerimizi Umre ve benzeri ödüllerle mükâfatlandıracağız. Çok önemli bir etkinlik olarak 23-25 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceğiz. Bütün milletimizi ve özellikle gençlerimizi Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyoruz.”